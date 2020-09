Il segreto, anticipazioni della soap di Canale 5: episodi dal 20 al 26 settembre 2020: Carolina sotto choc

16 settembre 2020 a

Anticipazioni della soap Il segreto che va in onda su Canale 5 alle ore 16.20. Riguardano gli episodi in onda da domenica 20 settembre a sabato 26 settembre 2020. Ignacio, infatti svelerà alla sua famiglia che Pablo è suo figlio. Carolina, una volta scoperto che l'uomo con cui aveva una relazione è suo fratello, rimarrà scioccata.

Domenica 20 settembre

Pablo è terrorizzato. Due uomini armati lo seguono per ucciderlo e lui si rifugia nella villa di don Ignacio. Le figlie di Ignacio lo implorano di lasciare che Pablo si nasconda in casa loro. L'uomo, però, sa quanto sua figlia Carolina sia innamorata di Pablo e vorrebbe allontanarlo. Marta apprezza la generosità di Mauricio. Hipolito si impegna in un'altra attività imprenditoriale.

Lunedì 21 settembre

I vertici del sindacato sono stati arrestati. Damian e Alicia temono che Matias voglia salvaguardarsi senza badare alla loro sorte. Mauricio pensa ai bambini di Puente Viejo e si impegna perché possano vivere una felice Epifania. La salute di Francisca peggiora e Antonita, spaventata, racconta tutta la verità a Tomas. Ignacio ha un importante segreto da rivelare a Carolina e Pablo.

Martedì 22 settembre

Ignacio ha un segreto sconvolgente. Pablo, l'uomo di cui sua figlia è innamorata, è suo figlio. È nato da una relazione extraconiugale. Pablo e Carolina, dunque, sono fratelli. I due giovani sono scioccati, esattamente come Rosa, Marta e Manuela. Tomas nota che le condizioni di salute di Francisca sono preoccupanti e fa intervenire un medico.

Mercoledì 23 settembre

Il medico, dopo aver visitato Francisca, le consiglia di stare a riposo. La Montenegro, intanto, conoscerà Adolfo e Tomas e chiederà loro di non svelare a nessuno il suo ritorno a Puente Viejo. Pablo torna a lavoro e nota che il suo posto è occupato da Adolfo. La prende molto male. Marta e Rosa fanno al padre una domanda ben precisa: la loro mamma conosceva il suo segreto?

Giovedì 24 settembre

Rosa e Marta sono furiose. Accusano Ignacio di aver dato un forte dispiacere alla loro madre, causandone il peggioramento delle condizioni di salute. L'uomo, intanto, intende porre rimedio al suo errore. Vuole riconoscere legalmente Pablo. Marta vorrebbe partecipare alla raccolta fondi di Tomas per realizzare un progetto molto interessante. Adolfo, però, si intromette.

Venerdì 25 settembre

Adolfo ricatta Marta. Don Ignacio comunica a Mauricio, Don Filiberto e il Capitano Huertas che Pablo è suo figlio. Marta decide di cedere e avviare una trattativa con Adolfo. Le sue richieste, però, le faranno saltare i nervi per l'ennesima volta. I due avranno uno scontro. Alicia, intanto, chiede a Tomas la possibilità di essere assunta come contabile.

Sabato 26 settembre

Tomas assume Alicia. Francisca organizza una cena con Adolfo e Tomas. Matias viene a conoscenza di quanto sta accadendo tra Marta e Adolfo. Non appena incontra la donna, si complimenta con lei per il modo in cui ha gestito la situazione. Rosa, al contrario, è furiosa. Accusa Marta di aver causato il licenziamento di Adolfo.

