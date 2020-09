Stasera in tv 16 settembre, su Cielo c'è "Super storm - L'ultima tempesta" con Mitch Pileggi: la trama

16 settembre 2020 a

Azione e avventura in prima serata su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) mercoledì 16 settembre. Alle 21,20 andrà in onda "Super storm - L'ultima tempesta", per la regia di Sheldon Wilson con Mitch Pileggi protagonista. Nel film, l'umanità rischia il tracollo in un disaster movie spaventoso. Megan è una brillante studentessa alla Heartfield High School, in ansia per la presentazione del suo nuovo progetto scientifico. Ma al di fuori del suo mondo, non troppo lontano da lei e dai suoi compagni, c'è qualcosa di molto più preoccupante. Un fenomeno spaziale ha innescato un'escalation di cicloni e uragani nel Nord America, che avanzano seminando terrore e distruzione. E Megan sembra essere l'unica speranza per evitare l'annientamento del genere umano.

