Stasera in tv 16 settembre, su Iris il film commedia "Gambit": cast e trama

16 settembre 2020 a

a

a

Commedia nella prima serata di mercoledì 16 settembre su Iris, canale 22 del digitale terrestre. Alle 21,10 andrà in onda il film "Gambit", per la regia di Michael Hoffman. Protagonisti, tra gli altri, Colin Firth, Alan Rickman e Cameron Diaz, oltre a Stanley Tucci. La trama è incentrata su un curatore di mostre londinese, Harry Deane (Colin Firth), un avido multimilionario appassionato d'arte, Lionel Shabandar (Alan Rickman), un'eccentrica regina texana del rodeo (Cameron Diaz) e un capolavoro di Monet, falso. Cosa li unisce? Ebbene, il primo, Harry, è alle dipendenze del secondo. Insofferente, vuole farla pagare al riccone e mette in piedi una truffa ai suoi danni. "Il Pagliaio" di Monet, o meglio, una copia dell'opera, è il motore dell'azione. Ma serve un'esca per accalappiare Lionel. Per questo ruolo Harry recluta una bella cowgirl. Lei fingerà di aver ereditato il celebre dipinto dal nonno. Remake dell' omonimo film del 1966 di Ronald Neame con Shirley MacLaine e Michael Caine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.