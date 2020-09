Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck vittima di uno scherzo: la sua reazione è da non perdere | VIDEO

16 settembre 2020 a

Patrizia De Blanck continua a essere uno dei personaggi più significativi di questa quinta edizione del "Grande Fratello Vip". La contessa, già entrata nelle simpatie dei più giovani, stavolta è stata vittima di uno scherzo da parte dei ragazzi della Casa più spiata d'Italia, che le hanno nascosto lo stand. Che fine ha fatto? Ecco il video della vicenda.

https://www.grandefratello.mediaset.it/video/che-fine-ha-fatto-lo-stand-di-patrizia-de-blanck_18024.shtml

In mattinata c'era stato l'episodio del bagno di Patrizia De Blanck a Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli, con la battuta della contessa: "Togliti gli slip, ho visto talmente tanti uccelli in vita mia che non mi fanno più effetto".

Gf Vip, Patrizia De Blanck fa il bagno a Pretelli e Barwuah: "Di uccelli ne ho visti tanti, non mi fanno più effetto"

Battuta che aveva scatenato le risate dei ragazzi. Patrizia sempre più personaggio del reality. Venerdì 18 settembre la seconda puntata del programma condotto da Alfonso Signorini.

