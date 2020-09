Stasera in tv 16 settembre, in seconda serata su Rete4 il thriller "Nella morsa del ragno": cast e trama

16 settembre 2020 a

Thriller in seconda serata su Rete4 mercoledì 16 settembre. Alle 23,30 andrà in onda il film "Nella morsa del ragno", per la regia di Lee Tamahori e Morgan Freeman tra i protagonisti. Quattro anni dopo "Il collezionista", Freeman torna a vestire i panni del criminologo Alex Cox. Questa volta l'investigatore è alle prese con il rapimento della piccola Megan, figlia del senatore Rose. Accanto a Cox troviamo una intraprendente agente dei servizi segreti, Jezzie Flanagan (interpretata dall'attrice Monica Potter, la bionda Alison di "Saw"), particolarmente coinvolta nel caso visto che suo compito era proteggere la bambina. Sull'altro lato della barricata, ecco Soneji (Michael Wincott, ormai abbonato al ruolo del perfido antagonista dopo "Strange Days" e "Il Corvo"), il cattivo di turno, squilibrato quanto basta e, ovviamente, dotato di un'intelligenza fuori dal comune. Ma, come in ogni buon thriller che si rispetti, le cose non sono sempre come appaiono..

