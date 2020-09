Sara Tommasi in abito da sposa a Sanremo: "Finalmente mi sono sposata!". Ecco cosa è successo

16 settembre 2020 a

Sara Tommasi in abito da sposa a Sanremo. Sull'account social, posta una foto accanto a una dida che dice: "Finalmente mi sono sposata! A Sanremo poi!!! Sono felicissima!! Un bacio a tutti". Ma Sara non va presa proprio alla lettera.

La showgirl ed ex modella, nei mesi scorsi ha avuto il suo approccio alla musica partecipando ad un brano Dance. Si tratta di “Vis a Vis” cantato con i Luci da Labbra e che vede anche un intervento di Marco Sciarra.

Il brano che uscirà in contemporanea con un video su YouTube è tutto frutto del nuovo percorso della Tommasi. La Tommasi racconta su questo duo umbro e misterioso (perché sempre mascherati): “Ho conosciuto i Luci da Labbra, casualmente, ascoltando la radio. Da lì a poco un incontro presso il loro studio ed ecco arrivare il brano Vis a vis“, dice a blitzquotidiano.it . In questi giorni si stanno ultimando le riprese del video musicale, che vede come location, l’area dei fiori di Sanremo.

