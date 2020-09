Stasera in tv 16 settembre, in seconda serata su Italia1 "Demolition man": cast e trama

16 settembre 2020 a

Serata all'insegna di Sylvester Stallone su Italia1. Dopo il film cult "Rambo", in seconda serata andrà in onda "Demolition man", per la regia del milanese Marco Brambilla. Nel cast, oltre a Sylvester Stallone, Benjamin Bratt, Denis Leary, Bob Gunton, Steve Kahan e Sandra Bullock. In una Los Angeles del futuro, un poliziotto e un criminale vengono congelati per subire un programma di rieducazione. Nel 2032 il criminale riesce a fuggire e semina morte in giro per la città. Una giovane poliziotta decide allora di far scongelare il collega, l'unico in grado di fermare, così come aveva già fatto in passato, il suo antagonista. Action movie conditi da buone dosi di ironia. Una curiosità, nel film Arnold Schwarzenegger viene citato come uno dei presidenti degli Stati Uniti. All'epoca, siamo nel 1993, Stallone volle prendersi un po' beffa dell'amico Arnold, già proiettato alla politica.

