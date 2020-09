Stasera in tv 16 settembre, su Italia1 il film cult "Rambo" con Sylvester Stallone: la trama

16 settembre 2020 a

Film cult su Italia1 nella prima serata di mercoledì 16 settembre. Dalle 21,30 infatti andrà in onda "Rambo", con Sylvester Stallone protagonista. Il lungometraggio è l'adattamento cinematografico del romanzo "Primo sangue" di David Morrell. Da segnalare come per la parte principale erano stati considerati inizialmente Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, Paul Newman e Michael Douglas. Addirittura anche Terence Hill fu un possibile candidato per la parte del protagonista, ma decise di rinunciare, in quanto considerava il ruolo “troppo violento”. La trama racconta di John Rambo, un veterano della guerra del Vietnam che ha fatto parte di un’unità d’élite delle United States Army Special Forces e ha ricevuto la Medal of Honor. Nel 1982, si reca nei pressi di Hope, nello stato di Washington, per andare a trovare uno dei suoi amici d’unità, Delmar Berry, ma la madre di Berry gli riferirà che purtroppo Delmar è morto di cancro a causa dell’esposizione all’Agente Arancio in Vietnam; Rambo si rende conto di essere ormai l’ultimo membro vivente del gruppo. Poco dopo cerca di entrare nella stessa cittadina di Hope per mangiare qualcosa prima di ripartire, ma l’arrogante e violento sceriffo Will Teasle interpreta i lunghi capelli spettinati e la giacca dell’esercito di Rambo come prova che egli è un vagabondo, e gli proibisce l’accesso alla cittadina, portandolo alla periferia della città. Rambo però, consapevole dell’ingiustizia che sta subendo, ritorna provocatoriamente verso Hope e quindi Teasle lo arresta per vagabondaggio. Due ore con il fiato sospeso.

