Stasera in tv mercoledì 16 settembre 2020, La Semiramide di Michele Mariotti e Graham Vick su Rai5

Il 40esimo Rossini Opera Festival si è aperto con una nuova messinscena di “Semiramide” di Gioachino Rossini, coprodotta con l’Opéra Royal de Wallonie di Liegi e diretta da Michele Mariotti alla guida dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso. La regia è firmata da Graham Vick, coadiuvato dallo scenografo e costumista Stuart Nunn e dal lighting designer Giuseppe Di Iorio.

Uno spettacolo che Rai Cultura propone stasera mercoledì 16 settembre alle 21.15 su Rai5. Il cast è guidato da Salome Jicia nel ruolo del titolo, accanto a Varduhi Abrahamyan (Arsace), Nahuel Di Pierro (Assur), Antonino Siragusa (Idreno), Martiniana Antonie (Azema), Carlo Cigni (Oroe), Alessandro Luciano (Mitrane), Sergey Artamonov (L’ombra di Nino).

“Semiramide”, melodramma tragico in due atti con libretto di Gaetano Rossi, fu eseguita per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia il 3 febbraio 1823. Il soggetto è tratto dall’omonima tragedia di Voltaire (1748) e l’opera è stata eseguita al Rossini Opera Festival con un nuovo allestimento dopo essere stata messa in scena altre due volte: nel 1992 da Hugo de Ana diretta da Alberto Zedda (ripresa nel 1994 con la direzione di Roger Norrington) e nel 2003 da Dieter Kaegi, diretta da Carlo Rizzi. La regia tv è di Claudia de Toma.

