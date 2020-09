Stasera in tv 16 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film L'imbalsamatore. La trama

16 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 16 settembre, su Rai Movie in seconda serata a partire dalle ore 23.10, è in programma il film dal titolo L'imbalsamatore. Genere drammatico, realizzato in Italia nel 2002 per la regia di Matteo Garrone, vede nel cast Ernesto Mahieux, Valerio Foglia Manzillo, Elisabetta Rocchetti. La trama. Peppino fa l'imbalsamatore in una località di mare della Campania. Incontra il giovane Valerio e fa di tutto per prenderlo a lavorare con sé, stringendo con lui un rapporto che diventa sempre più ambiguo. Poi sulla scena irrompe Deborah, giovane licenziata da una officina meccanica, e tutto inevitabilmente finisce con il cambiare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.