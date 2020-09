Stasera in tv 16 settembre, su Canale5 prima puntata di "Temptation Island": le anticipazioni | VIDEO

16 settembre 2020 a

Prima puntata mercoledì 16 settembre su Canale5 dell'attesissima "Temptation Island", condotta da Alessia Marcuzzi nella versione Nip. Riusciranno queste 6 coppie a conquistare l’attenzione del pubblico pur senza un nome di richiamo, come Antonella Elia mattatrice dell’edizione dell’estate? Il programma debutta appunto il 16 settembre alle 21,30. La formula del programma non cambia, Alessia Marcuzzi sarà la narratrice di questo racconto delle emozioni di sei coppie al centro di questo docureality, ma sarà per loro anche una confidente. Questa nuova edizione inizia con una settimana di ritardo perché, come si vedrà nella puntata di stasera, mercoledì 16, una coppia è scoppiata alcune ore dopo l’inizio del reality.

Cosa è successo? "Quello che avete letto è vero, una coppia è scoppiata all’inizio, perché la fidanzata ha scoperto del tradimento del suo fidanzato - ha spiegato proprio Alessia Marcuzzi -. Diciamo che è successo proprio appena era arrivata qui. Posso dire che è stata tosta, ci sono stati dei momenti difficili. Li ho vissuti come li vivrebbe chiunque, io in qualche modo sono la loro psicoterapeuta. Lei ha visto un video, ha visto il filmato che riguardava il fidanzato. Si tratta di un tradimento esplicito. Per tutti è stata una cosa spiazzante, molto complicata, soprattutto per lei. Quando l’ha visto ed ha capito è stata una vera botta, ma non posso dirvi molto altro”.

