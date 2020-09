Stasera in tv 16 settembre 2020, Traffik – In trappola, per la serata thriller di Rai4: trama

16 settembre 2020 a

Appuntamento col thriller sul piccolo schermo, stasera 16 settembre alle 21.20. Rai4 (canale 21 dtt) propone il film “Traffik - In trappola”, diretto da Deon Taylor e interpretato da Paula Patton, Omar Epps, Luke Goss e William Fichtner.

La trama del film è avvincente e tiene col fiato sospeso. Questa narra che John e Brea decidono di passare un weekend in una lussuosa villa in montagna, dove l’uomo ha intenzione di dichiarare alla donna il suo amore. Brea finisce, però, nelle mire di un gruppo di motociclisti legato a un traffico di donne da avviare alla prostituzione.

