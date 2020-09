La figlia di Morgan e Asia Argento nella serie Netflix "Baby 3": "A papà non glielo avevo detto"

16 settembre 2020 a

Da mercoledì 16 settembre in onda su Netflix la terza e ultima stagione di "Baby", attesissima serie ispirata allo scandalo di qualche anno fa dei Parioli a Roma sulla prostituzione minorile. Nel cast c'è anche Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, che interpreterà Aurora: "Mi ha insegnato un sacco di cose, me la porterò dietro per tutta la vita". La giovane ha raccontato che è un personaggio simile a lei. "Mi sono ritrovata bene a calarmi nei suoi panni". Le parole sono state rilasciate al Corriere della Sera. Poi Anna Lou parla del rapporto con la madre Asia Argento: "Si fida di me, mi ha insegnato gli esercizi di concentrazione e mi ha sempre lasciato tanta libertà". Entrambi i genitori tuttavia la supportano sempre nelle scelte, "anche se mio padre l'ha saputo pochi giorni fa del ruolo in Baby: non glielo avevo detto - ha rivelato - l'ha scoperto lui ma mi sostiene".

