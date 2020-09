Stasera 16 settembre, su Rai Movie il film RadioFreccia di Luciano Ligabue. La trama

16 settembre 2020 a

Stasera in tv 16 settembre, su Rai Movie a partire dalle ore 21.10, è in programma il film dal titolo RadioFreccia. Pellicola drammatica del 1998, vede alla regia Luciano Ligabue. Nel cast invece troviamo Stefano Accorsi, Luciano Federico, Francesco Guccini, Alessio Modica. Siamo negli anni Settanta e Bruno decide di aprire Radio Raptus. Lo fa dalla soffitta di casa, con un trasmettitore da 5 watt e il suo giradischi. Bruno frequenta il bar Laika dove si rifugia Ivan detto Freccia per un furibondo litigio con l'arrogante amante della madre. Un giorno Freccia conosce una tossicodipendente e con lei comincia a farsi.

