Gf Vip, Elisabetta Gregoraci in attesa dei risultati del tampone. Intanto posta scatti mozzafiato su Instagram

Giallo sul mancato ingresso di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip, la cui prima puntata è andata in onda lunedì 14 settembre. L'ex moglie di Flavio Briatore avrebbe dovuto essere la grande star della serata, invece entrerà venerdì 18, durante la seconda puntata. Alcuni hanno pensato a problemi personali e a un forfait definitivo, in realtà Elisabetta Gregoraci è in attesa dei risultati del terzo tampone da Coronavirus.

In caso di esito negativo venerdì farà il suo trionfale ingresso nella casa più spiata d'Italia, dove senza dubbio è uno dei personaggi più attesi. Intanto lei continua a pubblicare foto sexy su Instagram, l'ultima con un succinto intimo rosso fuoco che evidenzia il suo fisico da urlo. Nella casa i potenziali corteggiatori non mancano.

