Stasera in tv mercoledì 16 settembre 2020 The Good Doctor su Rai 2: anticipazioni

16 settembre 2020 a

a

a

Va in onda stasera mercoledì 16 settembre 2020, un doppio episodio finale su Rai 2 per The Good Doctor, la terza stagione si chiude infatti in modo travolgente in pieno stile David Shore, creatore della serie e in passato di Dr. House, abile nel cambiare le carte in tavola dopo un periodo di stabilità delle sue serie tv.

Le anticipazioni.

3×19 Dolore: Shaun e i suoi colleghi devono fronteggiare le conseguenze di un forte terremoto. Si recano in una birreria per salvare, tra gli altri, Lea, Glassman e Melendez che erano nel locale aperto da un’ex paziente, per presenziare all’inaugurazione

3×20 Ti Amo finale di stagione: Con l’aggravarsi della situazione, Shaun prende una decisione drastica: dovrà amputare la gamba di Vera, una donna rimasta intrappolata a seguito del terremoto e incontrata da Shaun mentre era alla disperata ricerca di Lea.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.