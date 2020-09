Grande Fratello Vip, Fausto Leali su Mussolini: "Ha fatto cose per l'umanità". Bufera sul cantante

16 settembre 2020 a

a

a

"Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini". Questa frase pronunciata da Fausto Leali durante una discussione in giardino nella Casa del Grande Fratello Vip con i suoi coinquilini è finita nel mirino dei social e soprattutto potrebbe costare la squalifica al cantante.

Leali si è lasciato andare a questa dichiarazione, con la regia che ha immediatamente staccato dall'inquadratura: tuttavia la "frittata" era già stata fatta e il web si è scatenato con numerose critiche nei confronti dell'autore di "A chi" e "Mi manchi". La seconda puntata del reality andrà in onda venerdì 18 settembre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.