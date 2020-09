Diletta Leotta, gita al lago e lezioni di surf con il bell'imprenditore Marco Valta: è lui il nuovo amore?

16 settembre 2020 a

Martedì 15 settembre aveva sentenziato: "Le storie con Matteo Mammì e Daniele Scardina sono chiuse". E gli indizi di un nuovo amore sono ben presto arrivati per Diletta Leotta, sorpresa dal settimanale "Chi" durante una gita in barca sul lago Lario con l'imprenditore Marco Valta, insieme all'amica schermitrice Rossella Fiamingo e all'allenatore Matteo Conversi.

Diletta Leotta si gode così gli ultimi giorni di vacanze prima dell'inizio delle trasmissioni relative alla Serie A su Dazn e così ecco spuntare il bell'imprenditore, che dimostra subito un bel feeling con la conduttrice. L'uomo in passato ha avuto un flirt con Anna Safroncik. In questi giorni Diletta si è anche cimentata in lezioni di wake surf, con risultati non proprio esaltanti, ma di sicuro il suo fisico resta sempre perfetto.

