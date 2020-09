Gf Vip, Patrizia De Blanck fa il bagno a Pretelli e Barwuah: "Di uccelli ne ho visti tanti, non mi fanno più effetto"

16 settembre 2020 a

"Ma fate il bagno con gli slip? Ma che bagno è? Levateli, tanto io di uccelli ne ho già visti tanti per cui non mi fa nessun effetto". Le parole sono della "Contessa" Patrizia De Blanck all'interno della casa del Grande Fratello Vip, mentre sta facendo il bagno a Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. La frase di Patrizia De Blanck ha strappato un sorriso ai due giovani, ma anche alla modella brasiliana Dayane Mello che ha preso parte alla scena. Patrizia De Blanck si è già imposta come uno dei personaggi più interessanti del reality, senza freni inibitori e sempre schietta. Suo il primo nudo in diretta tv durante il salotto di Barbara D'Urso. La sensazione è che con lei non ci si annoierà.

