Radiofreccia, stasera in tv mercoledì 16 settembre 2020 il film di Luciano Ligabue su Rai Movie: trama e cast

Un film cult. Parliamo di “Radiofreccia”, film scritto e diretto da Luciano Ligabue tratto dai suoi racconti “Fuori e dentro il borgo”. Viene mandato in onda stasera, , mercoledì 16 settembre alle 21.10, su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre).

Nel 1993 Bruno, lo storico fondatore e deejay di Radiofreccia, è costretto a chiudere l'emittente aperta a Correggio nel 1975 con un piccolo trasmettitore e dischi portati dagli amici. In una notte di giugno l'uomo intraprende un viaggio attraverso i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza in una piccola città del reggiano. Il film racconta attraverso una piccola emittente privata emiliana le speranze, i sogni, le delusioni e le paure dei giovani degli anni '70. Nel cast Stefano Accorsi, Luciano Federico, Enrico Salimbeni, Alessio Modica, Roberto Zibetti, Patrizia Piccinini, Francesco Guccini e Serena Grandi.

