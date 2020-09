Grande Fratello Vip, Flavia Vento si ritira e abbandona la casa dopo appena 24 ore

La showgirl in lacrime: "Mi mancano i miei cani"

16 settembre 2020 a

a

a

Grande Fratello Vip, Flavia Vento abbandona la casa dopo appena 24 ore. La showgirl nella giornata di martedì 15 settembre aveva avuto una crisi di pianto: "Mi mancano i miei cani", aveva detto. Il suo ingresso nel programma televisivo condotto da Alfonso Signorini era subito iniziato in maniera movimentata per le continue liti con Patrizia De Blanck. Dopo l'ennesimo scontro tra le due, Flavia Vento ha fatto le valigie ed è uscita definitivamente dalla casa. A nulla sono servite le insistenze degli altri coinquilini che cercavano di convincerla a rimanere. E' il secondo colpo di scena dall'inizio della trasmissione. Anche Tommaso Zorzi, per una sinusite, aveva infatti dovuto lasciare temporaneamente l'appartamento di Cinecittà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.