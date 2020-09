Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi lascia la casa: non sta bene

15 settembre 2020 a

a

a

C'è già un primo abbandono nella casa del Grande Fratello Vip. E' lo stesso programma di Canale 5 ad annunciarlo attraverso i suoi profili social. "Dopo aver accusato malori legati alla sinusite - si legge nel post - Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di Grande Fratello Vip per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa".

Gf Vip, i concorrenti del reality. Tommaso Zorzi: vita privata e carriera dell'influencer gay

"Ovviamente - spiega la produzione - prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione". Probabilmente sarà sottoposto anche al tampone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.