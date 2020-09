Grande fratello vip 5, Dayane Mello e la prima doccia sexy: da togliere il fiato. Poi rimprovera alcuni inquilini

15 settembre 2020 a

La prima doccia sexy del Grande Fratello vip 5 è di Dayane Mello e toglie il fiato. Tanto è bella e sensuale la modella. Una doccia che arriva di buona mattina ma poi la stessa Dayane è protagonista della giornata.

Durante la sera Flavia, Adua e Matilde si offrono per preparare la cena ai compagni d'avventura e iniziano ad accendere i fornelli della Casa mentre Dayane, infastidita dai continui rumori, si avvicina dicendo "Io vorrei fare un discorso riguardo al rispetto".

Flavia si scusa: "Mi spiace, io ho urlato prima ma perché mi stavano prendendo in giro". Dayane: "Dobbiamo convivere qua, io ho insegnato a mia figlia che quando qualcuno dorme non va svegliato, va rispettato... questa mattina io mi sono svegliata all'improvviso".

"Hai ragione infatti" esclama Matilde con voce comprensiva e Dayane, ancora visibilmente infastidita, si allonta dicendo "Ci vuole educazione e rispetto, deve valere per tutti se no facciamo una rionione e ne parliamo".

Il primo giorno nella Casa del Grande Fratello non è ancora volto al termine ma sembra che per i VIP il rispetto verso il riposo sia fondamentale per una serena convivenza; chissà se l'ingresso dei nuovi concorrenti il prossimo venerdì porterà a nuovi e pericolosi squilibri nel gruppo. Restate connessi.

