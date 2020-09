Diletta Leotta, arriva il suo primo libro. Idea nata quando le hanno hackerato il telefonino

15 settembre 2020 a

Il 22 settembre è in uscita il primo libro di Diletta Leotta "Scegli di sorridere". La conduttrice di Dazn si è dunque raccontata, per una idea nata 4 anni fa, quando fu hackerato il suo telefonino. Nel 2019 poi, Diletta è stata ricattata per un video intimo che, in realtà, non è mai esistito. Due reati gravissimi che hanno spinto la Leotta a raccontare la propria versione dei fatti. Ormai pronta ad affrontare un nuovo anno lavorativo con l'inizio della Serie A alle porte, Diletta Leotta si è raccontata a Tv Sorrisi e Canzoni parlando anche d’amore. Le sue storie più importanti sono state quelle con il manager Matteo Mammì e con il pugile Daniele Scardina: "Storie chiuse, ma con entrambi ho un buon rapporto".

Diletta Leotta è ufficialmente single. Pur avendo tantissimi corteggiatori, la conduttrice, per ora, sembra concentrata sul proprio lavoro. Per l’amore c’è sempre tempo e, per ora, non sembrerebbe avere fretta. Da bambina, come tutte le bambine, sognava il principe azzurro, ma crescendo ha capito che “l’uomo perfetto non esiste. L’amore non può essere schematizzato o controllato. Quando arriverà sentirò un clic nel corpo, nella testa e nel cuore“, ha dichiarato sempre a "Tv Sorrisi e Canzoni". Diletta ha parlato pure dell'amica Elodie: "Usciamo spesso insieme. Di base con intenti salutisti, per correre o allenarci insieme, ma poi finiamo sempre a fare l’aperitivo“, ha ammesso sorridendo la conduttrice, che poi ha riservato un pensiero speciale per Antonella Clerici: "A Sanremo mi ha insegnato a leggere il gobbo con naturalezza: non lo dimenticherò".

