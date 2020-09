Agorà, ospiti e anticipazioni mercoledì 16 settembre 2020: anche Bonafede e Bonaccini

15 settembre 2020 a

a

a

Tasse e cartelle esattoriali, numero di tamponi e andamento dei contagi saranno i temi della puntata di Agorà in onda mercoledì 16 settembre, alle 8 su Rai3. Tutti gli aggiornamenti in diretta, con gli esperti e collegamenti in Italia e all'estero.

Nel corso della trasmissione sono annunciate interviste al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Tra gli ospiti di Luisella Costamagna ci saranno: Stefano Fassina, Leu; Ignazio La Russa, Fratelli d’Italia; Luciano Nobili, Italia Viva; Massimo Mallegni, Senatore Forza Italia; Barbara Fiammeri, Il Sole 24 Ore; Paola Tommasi, Libero, e Gianluca Timpone, commercialista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.