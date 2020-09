Gf Vip, i concorrenti del reality. Andrea Zelletta: tutto sul deejay diventato famoso grazie a Maria De Filippi

15 settembre 2020 a

Lunedì 14 settembre è andata in onda su Canale5 la prima puntata della quinta edizione del "Grande Fratello Vip", condotto da Alfonso Signorini. Facciamo un identikit dei concorrenti. Tra questi c'è Andrea Zelletta, tarantino classe 1994. Il deejay è molto legato alla sua famiglia, in particolare a sua sorella Alessia, alla quale ha anche dedicato un tatuaggio. Zelletta ha lavorato anche modello, sfilando spesso per alcuni importanti brand, tra i quali Armani, Dolce & Gabbana e Guess. Come se non bastasse in passato ha anche giocato a calcio fino alla Serie D. Quando però Andrea ha deciso di dare una svolta alla sua vita e di trasferirsi a Milano ha scelto di appendere le scarpette da calcio al chiodo, per dedicarsi alla carriera da modello e allo stesso tempo iniziando a dedicarsi alla palestra e al fitness. A gennaio 2019 Andrea Zelletta decide di partecipare a "Uomini e Donne", in qualità di tronista dello show di Maria De Filippi. Viene conquistato qui da Natalia Paragoni. La corteggiatrice tuttavia siede nel parterre di pretendenti di Ivan Gonzalez, a sua volta affascinato dalla blogger. All’arrivo del modello in studio però la stessa Natalia inizia a ripensare al suo percorso col tronista spagnolo, e al momento della scelta capisce di essere fortemente attratta da Andrea. La Paragoni così inizia un nuovo percorso con Zelletta, che tra altri e bassi prosegue fino alla fine. Il deejay porta così la corteggiatrice al momento della scelta, e a quel punto, avendo capito di provare un forte sentimento, decide di tornare a casa proprio con lei. Inizia così la bellissima storia d’amore tra Andrea e Natalia, che ancora oggi va avanti. La coppia parla già di matrimonio e dell’idea di avere un figlio.

