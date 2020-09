Gf Vip, i concorrenti del reality. Matilde Brandi: vita privata e carriera. Il top con Panariello a "Torno sabato"

15 settembre 2020 a

Lunedì 14 settembre è andata in onda su Canale5 la prima puntata della quinta edizione del "Grande Fratello Vip", condotta da Alfonso Signorini. Facciamo un identikit dei concorrenti. Tra questi Matilde Brandi, ballerina di diverse trasmissioni di successo tra gli anni 90 e i primi 2000, ma anche conduttrice televisiva e attrice teatrale. La sua vita, ormai però, è diventata quella di mamma delle sue splendide figlie, anche se ora ha accettato di entrare nella casa più spiata d'Italia. Classe 1969, Matilde Brandi è nata il 27 febbraio a Roma. Fin da bambina studia danza e dimostra una spiccata personalità artistica. Debutta in tv come ballerina della trasmissione "Club 92" di Gigi Proietti. La grande popolarità arriva l’anno dopo quando partecipa allo show "Fantastico" condotto da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli. Entra nel corpo di ballo di "Buona Domenica" dove ricopre anche il ruolo di prima ballerina. Inoltre partecipa al varietà "Re per una notte", al programma "Fantastica Italiana" e allo show "Francamente me ne infischio" di Adriano Celentano. Non solo è prima ballerina anche in "Torno Sabato" di Giorgio Panariello. Negli ultimi anni è stata protagonista come conduttrice di "Piazza Grande", è stata concorrente della seconda edizione di "Si può fare" e ha partecipato come ospite ad una puntata di "Tale e Quale Show" di Carlo Conti. Dopo una lunga relazione con l’attore Paolo Calissano, Matilde Brandi ha trovato l’amore e la serenità con Marco Costantini. Da più di 10 anni, infatti, la showgirl è felicemente innamorata del suo Marco che le ha regalato anche la grande gioia di diventare mamma delle gemelle Sofia ed Aurora, nate nel 2006.

