Gf Vip, i concorrenti del reality. Flavia Vento: carriera e vita privata, da valletta sotto il tavolo al presunto flirt con Totti

Lunedì 14 settembre è andata in onda la prima puntata della quinta edizione del "Grande Fratello Vip", condotta da Alfonso Signorini. Facciamo un identikit di tutti i concorrenti. Tra questi c'è anche Flavia Vento, showgirl nata a Roma nel 1977. Flavia dopo il diploma ha subito intrapreso l’attività di modella a Milano e Parigi. La sua carriera televisiva ha inizio nel mondo degli spot. La notorietà, però, la raggiunge con la partecipazione alla trasmissione "Il lotto alle otto" nel 1999. Successivamente, sarà il programma televisivo "Libero" curato da Teo Mammucari a renderla nota al pubblico televisivo come “valletta sotto il tavolo”. Nel 2005 è ritornata in televisione e ha condotto "Striscia la notizia" insieme a Pino Insegno e Pino Campagna. Negli ultimi anni è spesso intervenuta come ospite o come opinionista in più programmi televisivi: "Domenica Live", "Pomeriggio Cinque" e "Quelli che il calcio". Ma Flavia Vento non ha fatto soltanto televisione. Si è è avvicinata anche al mondo della politica: alle elezioni regionali del 2005 è stata candidata nel Lazio con il nuovo Pli. Nel suo blog si professa amante degli animali e ha spesso cercato di sensibilizzare i lettori sul problema dei canili troppo affollati. E' al momento single ma in passato ha avuto diverse relazioni e alcuni fidanzati. Tra i più noti ci sono Marco Prato, Fabrizio Bentivoglio e Mimmo Calopresti. Nel 2005 è stata la protagonista del presunto flirt con Francesco Totti, poi smentito.





