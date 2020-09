Gf Vip, i concorrenti del reality. Massimiliano Morra: carriera, amori e l'incidente a "Ballando con le stelle"

15 settembre 2020 a

a

a

Lunedì 14 settembre è andata in onda su Canale5 la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Facciamo un identikit sui concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra questi c'è Massimiliano Morra, peraltro il primo nominato nella puntata di lunedì 14. E' nato a Napoli il 30 luglio 1986, ha quindi 34 anni ed è del segno del Leone. Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, Massimiliano ha avuto una storia nel 2014 con l’attrice Adua Del Vesco, conosciuta sul set di "Furore". I gossip riferiscono che la relazione sarebbe finita a causa della grande gelosia di lui, ma non c’è niente di certo. Intanto si sono ritrovati all'interno delle casa più spiata d'Italia. Oggi l’attore è fidanzato con Dalila Mucedero, una ragazza che lavora come modella ed è anche fashion designer, come si legge dalla sua biografia su Instagram. Nel 2018 gli era stata affiancata una presunta relazione con la ballerina di "Ballando con le stelle" Sara Di Vaira, ma entrambi hanno dichiarato che tra loro c’era solo una bella amicizia. Massimiliano Morra proprio durante l’edizione di "Ballando con le stelle" a cui ha partecipato è stato vittima di un bruttissimo incidente, dopo una puntata. Ha infatti perso i sensi e cadendo ha riportato un trauma cranico con emorragie intracraniche. Si considera quindi un miracolato per essersi ripreso ed essere guarito. L’attore ha anche raccontato che durante la sua carriera ha anche subito delle molestie da parte di un famoso produttore e conduttore televisivo. Ma per timore non ha mai denunciato. Se dovesse risuccedere ha detto che non si farà intimorire. Nel 2010 ha vinto il titolo di Il più bello d’Italia. Il lavoro di attore è arrivato nel 2013 dando quindi il via a una lunga carriera fatta di successi. Ha infatti esordito nella miniserie "Pupetta – Il coraggio e la passione" accanto a Manuela Arcuri, interpretando il boss Michele De Nicola. Nello stesso anno è stato anche co-protagonista di "Baciamo le mani – Palermo New York 1958" accanto a Sabrina Ferilli e Virna Lisi. Nel 2016 ha recitato nella seconda stagione di "Furore – Il vento della speranza" e nel 2018 è stato appunto concorrente di "Ballando con le stelle".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.