Stasera in tv martedì 15 settembre 2020 in seconda serata su Italia 1, Hellboy II - The golden army: la trama

15 settembre 2020 a

a

a

Stasera martedì 15 settembre 2020 su Italia 1 in seconda serata alle ore 23.45, va in onda il film Hellboy II - The golden Army. Dopo la rottura di un'antica tregua fra la razza umana e l'invisibile regno fantastico, l'Inferno sta per scatenarsi ancora una volta sulla Terra.

Un leader spietato che calpesta i due mondi, sfida la sua stirpe e risveglia il suo esercito. Tocchera' quindi al supereroe piu' forte del pianeta combattere contro il sanguinario dittatore e i suoi predoni: infatti solo Hellboy (Ron Perlman) puo' toglierlo di mezzo. La squadra del Dipartimento per la Ricerca Paranormale e la Difesa - composta dalla pirocinetica fidanzata Liz (Selma Blair), dal mutante acquatico Abe (Doug Jones) e dal mistico protoplasmatico Johann - si muovera' fra la superfice terrestre e la magica area invisibile dove le creature fantastiche acquistano un corpo. Hellboy, una creatura che vive a cavallo dei due mondi senza essere accettato da nessuno di loro, deve scegliere fra la vita che conosce e l'ignoto destino che lo attende.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.