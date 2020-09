Il film Amami stasera in tv martedì 15 settembre 2020 in seconda serata su Rete 4: trama e cast

15 settembre 2020 a

Film in tv su Rete 4 in seconda serata alle ore 00.49. Tullio Venturini, un pensionato vedovo, ha una figlia, Anna, che fa l'attrice. È però l'unico a non sapere che lei lavora nel mondo del porno. Quando lo scopre va in crisi completa. La figlia sarà così abile nel ricostruire il rapporto con lui da farlo partecipare ad un film biografico sulla sua carriera di diva hard.

Amami è un film del 1992 di genere Commedia, diretto da Bruno Colella, con Novello Novelli, Nadia Rinaldi, Tony Esposito, Flavio Bucci, Moana Pozzi. Durata 123 minuti. In onda alle ore 00.49 su Rete 4.

