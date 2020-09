Patrizia De Blanck nuda in diretta tv a Pomeriggio5: il video da censura dal Grande Fratello

L'incidente sexy della contessa e la reazione di Barbara d'Urso

Incidente sexy a Pomeriggio5 nella trasmissione di oggi, martedì 15 settembre 2020. Durante gli ultimi minuti della trasmissione, Barbara D’Urso si è collegata in diretta con la Casa del Grande Fratello Vip. In studio si parlava della contessa Patrizia De Blanck e del numero notevole di parolacce pronunciate durante la prima puntata. Dietro ecco le immagini della contessa dalla Casa. De Blanck era di fronte a una pila di vestiti, indecisa a proposito dell’abito da indossare. È bastato un istante perché la situazione precipitasse.

Patrizia ha sollevato l’orlo dell’abito per poi sfilarselo dalla testa e restare completamente nuda. Sono trascorsi solo pochi istanti prima che la conduttrice Barbara d’Urso se ne accorgesse, lo stesso tempo impiegato dalla regia del Grande Fratello Vip per staccare la diretta e trasmettere le immagini registrate da un’altra telecamera. Troppo tardi.

"Signori, la regia non è nostra. Noi, come tutti, mandiamo le immagini della diretta del Grande Fratello", ha detto Barbarella fra le altre cose per spiegare l'incidente sexy.

