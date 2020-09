Stasera in tv 15 settembre, in seconda serata su Rai2 c'è "Maze runner - Il labirinto": la trama

15 settembre 2020 a

Azione e fantascienza in seconda serata su Rai2. A partire dalle 23,20 - subito dopo il programma comico "Una pezza di Lundini" in onda alle 22,50 - ci sarà il film "Maze runner - Il labirinto". La storia narra di un mondo post-apocalittico in cui il giovane Thomas, dopo che la sua memoria è stata azzerata, si ritrova rinchiuso in un labirinto che è in continua evoluzione. Con lui ci sono molti altri adolescenti, anche loro privi di memoria, e ogni trenta giorni arriva un nuovo ragazzo. Il labirinto inoltre è popolato da creature terrificanti, i Grievers. Thomas si unisce ai suoi compagni di sventura che per tentare di sopravvivere hanno istituito una sorta di comunità, i Gladers, con ordinamento e leggi. La zona in cui si trovano è stata soprannominata la Radura (The Glade). L'obiettivo dei Gladers è trovare una via per fuggire dal labirinto, ma anche rispondere al mistero che li circonda: chi li ha portati lì, e perché. La ricerca sembra ogni giorno più disperata, ma adesso qualcosa sta per cambiare. Basato sull'omonimo best seller di James Dashner, uscito in Italia con il titolo "Il labirinto", primo volume della fortunata serie sci-fi per ragazzi. È diretto dall'esordiente Wes Ball che ha adattato il romanzo connotandolo in chiave mistery e amplificando gli aspetti dark.

