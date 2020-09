Stasera in tv 15 settembre, su Rai Premium il film L'amore sotto il segno del Drago. La trama

15 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 15 settembre, in seconda serata su Rai Premium, è in programma il film dal titolo L'amore sotto il segno del Drago. Inizio alle ore 23, si tratta di un film drammatico realizzato nel 2008 in Germania. La regia è stata curata da Helmut Metzger, mentre del cast fanno parte Erol Sander, Denise Zich, Cheng Pei‑pei, Wong Li Lin. La trama. Un uomo di affari di Singapore si innamora della sua segretaria. Purtroppo, però, è una storia molto complessa e di certo non come tutte le altre. C'è qualcuno, infatti, che cerca di ricattarli. Riusciranno a liberarsi di quella che sembra una trappola?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.