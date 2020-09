Stasera in tv 15 settembre, su Rai5 "La città proibita": cast e anticipazioni

15 settembre 2020 a

a

a

Film in costume dalla Cina in prima serata su Rai5 martedì 15 settembre. Alle 21,15 infatti andrà in onda "La città proibita". La storia è ambientata in Cina, nel decimo secolo, tarda dinastia Tang. Sullo sfondo della festa di Chongyang, le faide familiari tra l'Imperatore Ping, l'Imperatrice Phoenix e i loro figli, il Principe Jai e il Principe Wan, si intrecciano con le vicende della famiglia di Jiang, il medico di corte, e con il tentativo di rovesciare il trono della Famiglia Imperiale da parte di un esercito ribelle. Il film vede la regia di Zhang Yimou. Tratto dal dramma teatrale "Temporale" di Cáo Yǔ, il film è interpretato da Yun-Fat Chow, Gong Li, Chou Jay, Liu Ye, Jin Chen, Man Li, Junjie Qin, Ni Dahong.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.