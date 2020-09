Stasera in tv 15 settembre, su Rai Premium il film Un'estate a Cipro. La trama

15 settembre 2020 a

Stasera in tv 15 settembre, a partire dalle ore 21.20, su Rai Premium è in programma il film dal titolo Un'estate a Cipro. Si tratta di una pellicola sentimentale, realizzata nel 2017, produzione tedesca. La regia è a cura di Jorgo Papavassiliou e del cast fanno parte Annika Blendl, Adam Bousdoukos, Orhan Kilic, Ivan Anderson, Leon de Greiff, Lino de Greiff, Ramin Yazdani, Eric Marcel. La trama. Mortiz convince la madre a fare ritorno nel suo Paese nella speranza di poter conoscere il padre. Ma l'uomo si è rifatto una nuova vita. Con la moglie attuale Stella sta cercando di avere un bambino e lei non è assolutamente al corrente della paternità del marito.

