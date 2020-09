Stasera in tv 15 settembre, su La7 Giovanni Floris conduce diMartedì: le anticipazioni

15 settembre 2020 a

Approfondimento di attualità politica martedì 15 settembre in prima serata su La7. Alle 21,15 andrà in onda "DiMartedì", il talk show curato da Giovanni Floris. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di politica ed economia: ampio spazio ovviamente all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni: si parlerà appunto dell’emergenza Coronavirus e della riapertura delle scuole. Al centro del dibattito anche le elezioni regionali e il referendum per il taglio dei parlamentari. Presenti poi in studio tantissimi ospiti della politica e non solo. Come da tradizione poi a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli.

