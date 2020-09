Temptation Island con Alessia Marcuzzi: ecco le coppie partecipanti, le tentatrici e i tentatori

15 settembre 2020 a

Domani, mercoledì 16 settembre 2020 in prima serata su Canale 5 torna "Temptation Island". A guidare il viaggio nei sentimenti è Alessia Marcuzzi. Sei coppie mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio. L'obiettivo è avere la certezza di condividere la vita con la persona giusta. Vediamo chi sono i protagonisti e anche chi sono tentatori e tentatrici.

ALBERTO E SPERANZA

Alberto, 32 anni, titolare di due locali di ristorazione. Fidanzato da 16 anni con Speranza, 31 anni, che lavora nei locali di lui.

Entrambi sono di Brusciano, Napoli. Non convivono in una casa tutta loro, ma dormono insieme metà settimana dai genitori di uno, l’altra metà settimana dai genitori dell’altra.

ANNA E GENNARO

Anna, ha 26 anni ed è una studentessa di economia. E’ fidanzata da 6 anni con Gennaro, 31 anni, ottico e gestore dei negozi di famiglia. Sono di Torre del Greco (Na) e non convivono.

CARLOTTA E NELLO

Carlotta, 27 anni, di Nettuno, lavora presso il negozio di abbigliamento della madre e sta studiando per conseguire la laurea magistrale. Nello, 31 anni, di Anzio è un agente immobiliare. Sono fidanzati da 6 anni e non convivono.

NADIA E ANTONIO

Antonio, 32 anni di Reggio Emilia, gestisce un locale nel centro della sua città. E’ fidanzato da quasi due anni con Nadia, 22 anni, di Montecchi Emilia (Reggio Emilia). Lui è più grande di lei di 10 anni. Nadia al momento non lavora.

SERENA E DAVIDE

Serena, 25 anni di Napoli, lavora nel negozio di bomboniere di famiglia. Davide, 29 anni, di Napoli è titolare di una ditta di pulizie. Sono fidanzati da quasi tre anni e non convivono.

SOFIA E AMEDEO

Sofia, 30 anni di Celalba (PG) impiegata, è fidanzata da 11 anni con Amedeo, 31 di Citta di Castello (PG) operaio. Non convivono.

Queste le undici ragazze chiamate in veste di tentatrici

Vanessa

Vanessa ha 30 anni e proviene da Licata ma abita a San Leone (provincia di Agrigento). Lavora come barlady, anche se sostiene di essere astemia. Tra le sue passioni, il pattinaggio e la palestra.

Giovanna

Giovanna 25 anni ed è di Caserta. Di professione, è personal trainer e insegnante di ballo: pratica con successo il reggaeton. Vive insieme ai suoi due amati cani.

Ginevra

21enne, Ginevra risiede a Ladispoli,comune della città metropolitana di Roma. Adora lo sport, la musica e la danza.

Emanuela

Siciliana, Emanuela ha 36 anni e proviene da Partinico (Palermo), ma vive a Siracusa. In passato ha lavorato come hostess di volo, mentre attualmente lavora come receptionist in un hotel.

Ester Giordano

Ester Giordano ha 30 anni, è originaria di Codogno (Lodi) e vive a Varedo (Monza Brianza). Lavora come assistente di Direzione di una multinazionale, ma è già apparsa in televisione partecipando nel 2019 a Donnavventura su Rete4. Inoltre, ha recitato in un videoclip di GionnyScandal. In passato è stata fidanzata con il calciatore Stephan El Shaarawy.

Eleonora

22enne, Eleonora vive a Roma e studia giurisprudenza. Sogna una carriera da avvocato penalista ma al momento lavora anche come ragazza immagine nei locali e, talvolta, come fotomodella. Ha praticato nuoto per molti anni.

Adelaide

29 anni, Adelaide proviene da Pompei (Napoli). Si è trasferita a vivere a Tenerife, nelle Canarie, con i suoi 3 cani. Lavora nel campo del Visual merchandising per il brand Giorgio Armani.

Giada

34 anni, Giada viene da Ravenna e ha un ambulatorio di riabilitazione fisioterapica. Ha praticato diversi sport (pallavolo, beach volley e tennis) e si dice una brava cuoca, ma anche una buona forchetta.

Benedetta Armellin

21 anni, Benedetta Armellin viene da Carate Brianza e vive a Milano dove studia lingue all’università Cattolica del Sacro Cuore. Modella, è apparsa diverse volte a Detto Fatto. Lavora a Telelombardia, dove ha co-condotto i programmi Mamma mia, Vincenti-Perdenti e Qui Studio Voi Stadio.

Nunzia

Nunzia ha 30 anni e vive a Mugnano di Napoli. Adora cucinare e fare passeggiate e ama molto il mare.

Giulia

21enne, Giulia è nata all’Avana, Cuba, ma vive in provincia di Lucca. Si occupa di network marketing per una compagnia di viaggi. Pratica equitazione e sogna di fare la modella.

Questi, invece, le informazioni sugli undici tentatori.

Filippo

31 anni, Filippo nato a Zevio (VR) e vive a Ronco all’Adige (VR). Di professione è chef, svolge questa attività a Verona. In passato ha lavorato a Parigi e a New York. Le sue passioni sono la boxe, il nuoto e le passeggiate in montagna.

Lorenzo

23 anni, Lorenzo viene da Milano e fa modello. Adora leggere, specialmente le biografie. Adora il suo cane, un pitbull di 3 anni che chiama “la mia bambina”.

Steve

23 anni, Steve è nato a Gorizia vive a Londra. Lavora come bar tender ed è un grande appassionato di basket, che ha praticato anche a livello agonistico.

Mario

Mario ha 25 anni, è nato a Gragnano (Napoli) e lavora nell’azienda di famiglia. Si dice appassionato di moda, tanto che circa un anno e mezzo fa ha fondato un suo brand di abbigliamento maschile.

Antonio Smorto

25 anni, Antonio Smorto proviene da Reggio Calabria e studia Giurisprudenza, ma è anche un giocatore professionista di basket in serie B. Ha firmato un contratto con il Mastria Accademy Catanzaro, dove comincerà a giocare dopo Temptation Island.

Alberto

31enne, Alberto proviene da Colleferro ma abita a Valmontone (Roma). Di professione è agente di commercio, ha praticato canottaggio. Insieme al fratello partecipa alle regate

storiche a Venezia, sua grande passione: “Remare nel Canal Grande è una emozione indescrivibile”.

Gianluca Irpino

Gianluca Irpino è il più famoso del gruppo: 31 anni, vive a Milano e ha frequentato per due anni la facoltà di Fisica, per poi passare a quella di Informatica. Giocatore professionista di poker, nel 2019 ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Veronica Burchielli. Nel 2020, è rimasto alcuni giorni nella quarta edizione del Grande Fratello Vip come ospite insieme agli altri Super Boys Jacopo Poponcini e Matteo Alessandroni.

Roberto

Roberto ha 30 anni, viene da Genova e lavora come tecnico del gas. Appassionato di sport, adora passare il tempo con i suoi nipotini.

Stefano

Nato a Roma, Stefano ha 30 anni e ha vissuto prima in Spagna (a Barcellona, Ibiza e Maiorca) e quindi in Australia dove, dopo aver lavorato in un resort come bar manager, ha aperto un cocktail bar insieme a sua sorella e altri soci. Attualmente vive in Italia.

Ettore

25enne di Mesagne (Brindisi), Ettore lavora come modello e come perito chimico per Eni. Vorrebbe andare all’Università per studiare ingegneria chimica. Sportivo, giocava a calcio nella Virtus Francavilla ma due anni fa è stato costretto allo stop a causa di un infortunio.

Michael

35 anni, Michael vive a Formigine (Modena). Insegna boxe crossfit.

