Stasera in tv 15 settembre, su Rete4 l'attualità con "Fuori dal coro": ospiti e anticipazioni

Attualità politica in primo piano su Rete4 nella prima serata di martedì 15 settembre. Dalle 21,20 infatti andrà in onda "Fuori dal coro", il talk show presentato da Mario Giordano. Nella puntata si parlerà della delicata situazione delle periferie, di storie di minori sottratti ai genitori e degli sprechi in sanità. Tra ospiti della puntata di martedì, Luigi di Maio. L’intervista al ministro degli Affari Esteri (in diretta, ore 22.45 circa) sui temi di più stretta attualità politica, economica e sociale: dall’imminente week end elettorale, che vedrà coinvolti i cittadini al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni amministrative in sette Regioni, alla gestione dell’emergenza Coronavirus in questi mesi di ripartenza.‬ Si torna poi a parlare del tema dell’immigrazione, con nuovi approfondimenti sul caos migranti in arrivo in Italia, specialmente minorenni. E ancora, una nuova inchiesta sugli sprechi nella sanità pubblica, tra opere incompiute e appalti problematici. Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della serata Paolo Del Debbio, Nicola Porro, Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Hoara Borselli.

