Stasera in tv 15 settembre, su Italia1 c'è il supereroe "Deadpool": la trama

Film d'azione e fantascienza in prima serata di martedì 15 settembre su Italia1. Alle 21,30 sarà infatti trasmesso "Deadpool", il lungometraggio sul supereroe politicamente scorretto: "Non so cosa mi abbiano fatto, ma mi hanno reso indistruttibile". "Deadpool" arriva in prima visione su Italia1. Film campione di botteghino, Deadpool racconta la storia di Wade, mercenario interpretato da Ryan Reynolds, che, dopo aver scoperto di essere malato di cancro, si sottopone a una cura misteriosa che lo rende indistruttibile. Pienamente conscio di essere in un film, l’eroe rompe spesso la quarta parete rivolgendosi al pubblico con il suo humour molto spinto o con citazioni ad altre opere della cultura popolare.



