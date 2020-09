Stasera in tv 15 settembre, su Canale5 Bradley Cooper e Lady Gaga in "A star is born": la trama | VIDEO

15 settembre 2020 a

Dramma sentimentale martedì 15 settembre, in prima visione su Canale 5. Alle 21,30 andrà in onda infatti "A star is born", il film che ha segnato il debutto alla regia di Bradley Cooper e ha consacrato Lady Gaga nel suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo. L’opera è il remake di "È nata una stella", terzo rifacimento dopo quello del 1954 e del 1976. Al centro del racconto, la storia di un musicista alcolizzato e drogato (Cooper), che scopre - e poi si innamora - una giovane e talentuosa cantante (Gaga). Il film è un melò nel quale tutte le canzoni, sempre registrate dal vivo e senza sovraincisioni, sono state scritte da Gaga e Cooper. "Shallow", enorme successo globale, oltre all’Oscar come miglior canzone, ha vinto un Golden Globe e due Grammy diventando il brano più premiato nella storia della musica.

"A star is born" - costato 36 milioni di dollari, per un incasso di 435 milioni - è la pellicola più redditizia con protagonista una cantante della storia del cinema, superando il mitico "Guardia del corpo", del 1992, con la compianta Whitney Houston.

