Stasera in tv 15 settembre, su Rai3 c'è "Cartabianca": ospiti e anticipazioni

Torna l'appuntamento con l'attualità politica su Rai3 in prima serata martedì 15 settembre. Dalle 21,20 infatti andrà in onda "Cartabianca", il programma condotto da Bianca Berlinguer. La riapertura delle scuole e l’imminente tornata elettorale saranno i due pilastri su cui si costruirà la puntata. Le scuole sono probabilmente il tema che più preoccupa l’opinione pubblica in chiave Coronavirus. L’Italia è stato il primo grande paese a chiudere le classi la scorsa primavera e ora è uno degli ultimi a riaprirle. Lunedì 14 è stato il primo giorno di lezioni in molte regioni: la paura di molti genitori è che mettere i ragazzi insieme nelle aule possa riaccendere la miccia dei contagi. Tra incertezze e polemiche, Bianca Berlinguer accompagnerà i suoi telespettatori in un viaggio nelle scuole che stanno riaprendo. Intanto si avvicina la data del voto per le elezioni regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. L’impressione è che soprattutto l’esito del referendum possa influenzare la durata dell’attuale Governo. Sarà la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina l’ospite d’eccezione della puntata. Con lei, ovviamente, Bianca Berlinguer farà il punto della situazione a poche ore dalla riapertura delle scuole, che sono tornate in funzione dopo la chiusura avvenuta lo scorso marzo a cause dell’emergenza Covid 19.

