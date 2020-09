Uomini e Donne, nuova lite fra Gemma Galgani e Tina Cipollari in avvio di programma

15 settembre 2020 a

Lite in tv, a Uomini e Donne, nella puntata di oggi martedì 15 settembre 2020. Gemma Galgani e Tina Cipollari ancora l'una contro l'altra nella trasmissione di Canale 5.

Gemma Galgani ha interrotto la sua storia con Nicola Vivarelli, il giovane che aveva iniziato a conoscere prima dell’estate. Attratta ora da un altro uomo, Paolo, prova a vivere il suo nuovo percorso nella nuova stagione del dating show. Ad inizio puntata, Maria De Filippi ha mandato in onda un video in cui la Dama del Trono Over si è sfogata con la redazione: “Oggi guardavo il parterre maschile, tutti si avvicinano per dirmi “Non rispondere a Tina”. Ma stesse zitta allora, mi pietrifica delle volte”. In lacrime, Gemma ha accusato la Cipollari di esser stata pesante con lei, “Mi brucia in ogni momento, in questo contesto di fusione con i giovani, a me piace, sento sempre che ogni cosa che dico o posso dire deve traviarla volgarmente. Sta superando i limiti”. Gemma in video ha mostrato il suo dispiacere nel sentirsi sempre attaccata dall’opinionista del programma.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli contro Gemma Galgani: "Ho 26 anni e sono stato scaricato da una di 70"

Tina non si è proprio trattenuta: nel sentirsi attaccata e sotto accusa ha sbottato contro la Dama una volta entrata in studio. Ha motivato così i suoi comportamenti ma i toni si sono alzati davvero tanto. Le due donne hanno iniziato a litigare al punto da alzarsi in piedi tra urla ed offese.

