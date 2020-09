Dalla Spagna calcio e icona sexy anni '80: "Vogliamo creare una squadra in onore di Sabrina Salerno"

15 settembre 2020 a

Una squadra di calcio in Spagna in onore di Sabrina Salerno. E' quello che riporta il quotidiano sportivo "Marca", secondo cui alcuni ragazzi 30enni di Siviglia hanno aperto una società sportiva in onore dell’attrice nostrana: il club si chiama infatti Società sportiva "Sabrina Salerno". A testimonianza di come l'autrice di "Boys boys boys" e "Siamo donne" sia conosciuta anche ben oltre i confini italici. Ancora la nuova squadra non ha esordito, ma l’obiettivo dei giocatori è quello di iscriversi ad un campionato amatoriale a 7:

“Ancora non ce ne sono di disponibili a causa del Covid, ma appena si apriranno le iscrizioni cercheremo quello con il livello più basso. Siamo più interessati a trovare un tavolo al bar dopo la partita che a fare una transizione ordinata tra difesa e attacco. Ci piace il calcio, ma abbiamo un’età. La vita è una questione di priorità e la palla è la seconda più importante”, ha detto uno dei fondatori. Un altro, sempre a Marca, ha dichiarato: “Siamo tutti degli anni Ottanta e crediamo che Sabrina Salerno meriti un tributo, sentito e sincero, per la sua musica, per la sua bellezza e perché è apparsa nelle nostre vite proprio nello stesso momento in cui stavamo prendendo a calci un pallone per la prima volta. Una foto con la maglia celeste della società Sabrina Salerno sarebbe più emozionante che vincere una partita. Attendiamo quel momento, così come il debutto di questa squadra il cui motto è Gloria e disordine”.

