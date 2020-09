Grande Fratello vip 5, lite tra la contessa De Blanck e Tommaso Zorzi: "Tu tutte c*****e immani" | Video

15 settembre 2020 a

"Tu fai le interviste e dopo ti scrivono altre cose rispetto a quelle che tu dici? Non mi conosci, mi hai conosciuta al Caminetto e io ci andavo trent'anni fa, manco eri nato. Perciò a questo punto tutte c*****e immani, perciò basta, a te non ti saluto". Sono le parole con cui la contessa Patrizia De Blanck ha attaccato Tommaso Zorzi nella prima puntata del Grande Fratello Vip. E' stato il primo scontro della nuova edizione. Ancora, sempre la contessa: "Tu sei quello che sparla di me, perciò non ti saluto". "Allora, chi è del Gattopardo? Vediamo, rispondi. Allora, io solo la contessa De Blanck, sono caduta, non decaduta".

