Grande Fratello vip 5, Massimiliano Morra è il primo nominato

Grande Fratello vip 5, Il primo nominato della trasmissione di Canale 5 iniziata lunedì 14 settembre 2020, è Massimiliano Morra

Nomination, a votare sono state 5 donne, in confronto a sette uomini, con soli tre voti il concorrente che rischia la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Massimiliano Morra, che dovrà sottoporsi ad una prova.

Per tutta la nottata l'attore partenopeo non potrà dormire come tutti nelle stanze, ma dovrà addormentarsi nella lavatrice della casa. Gli autori della trasmissione hanno concesso al gieffino di scegliere una persona con la quale condividere la notte e dopo aver riflettuto qualche istante, l'attore ha scelto Enock. Dalla prossima settimana le nomination saranno reali, quindi a rischio eliminazione.

