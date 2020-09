Petra, Paola Cortellesi diventa ispettrice su Sky e i telespettatori già si dividono

14 settembre 2020 a

Pronti via e Paola Cortellesi è subito protagonista nella parte di Petra, su Sky e Now Tv. Al punto che su twitter #SkyPetra si fionda subito al primo posto della classifica degli hashtag di tendenza. Per quattro lunedi Cortellesi sarà protagonista di altrettante puntate tratte dai polizieschi di Alicia Giménez-Bartlett, quattro indagini dell'ispettore Petra Delicato, versione genovese di Petra Delicado di Barcellona (dove in realtà sono ambientati i romanzi). La regia è di Maria Sole Tognazzi e Genova è come se fosse una protagonista, non solo per la fotografia che si annuncia molto particolare.

Petra è un po' strana: burbera e sboccata, dopo due matrimoni ha deciso di vivere da sola. Ispettrice ex avvocato che deve affrontare casi spinosi, come quello dei uno stupratore seriale. Paola Cortellesi agente ha cominciato a indagare: la serie non ha fatto in tempo ad iniziare e gli utenti giù si dividono tra chi considera la fiction entuiasmante e chi è convinto che sia troppo lenta e addirittura noiosa.

