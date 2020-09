Grande Fratello Vip, quest'anno un big misterioso gestisce il profilo Twitter: chi è?

14 settembre 2020 a

Un vip misterioso gestisce l'account Twitter del Grande Fratello. E' stato lo stesso programma ad annunciare la novità dal suo profilo ufficiale. "Grande Fratello - si legge nel tweet - per la prima volta concederà ad un vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del programma. Vi consigliamo di non perdere neanche un tweet".

Passano pochi minuti e partono i tweet a raffica del vip misterioso: "Ho un vestito uguale a quello di Matilde Brandi". E ancora: "Sono contento ci sia Antonella, così per una volta non sono quello messo peggio in amore". E ancora: "Matilde secondo me sperava in Petrelli". Ma chi c'è dietro il profilo ufficiale di GFV?

