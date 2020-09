Gf Vip, i concorrenti del reality. Adua Del Vesco: carriera, amori e la guerra (vinta) contro l'anoressia

14 settembre 2020 a

Prima puntata lunedì 14 settembre su Canale5 del "Gf Vip", condotto da Alfonso Signorini. Facciamo un identikit sui concorrenti della quinta edizione. Tra questi c'è Adua Del Vesco, nome d'arte di Rosalinda Cannavò. La giovanissima attrice italiana è nata a Messina il 26 novembre del 1994. Frequenta corsi di recitazione e di dizione e alla fine riesce a realizzare il suo sogno. La giovane ha un bellissimo fisico: è alta 176 centimetri e pesa 57 chilogrammi. Tante le fiction alle quali ha preso parte, da "L'onore e il rispetto" a "Il peccato e la vergogna 2", fino a "Furore - Il vento della speranza" e "Il bello delle donne". Oltre alla carriera Adua Del Vesco è nota alle cronache rosa per la relazione con Gabriel Garko con cui è rimasta in ottimi rapporti e con Massimiliano Morra, che peraltro ritroverà all'interno della Casa più spiata d'Italia. In un’intervista recente a "Verissimo" la giovane Adua ha raccontato di aver sofferto di anoressia, di essere arrivata a pesare 34 chili ma di aver sconfitto questa atroce malattia grazie all’aiuto della sua famiglia.

