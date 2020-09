Gf Vip, i concorrenti del reality. Patrizia De Blanck: chi è, vita privata e carriera. Tra i presunti amanti Sordi e Califano

14 settembre 2020 a

Prima puntata lunedì 14 settembre per il "Gf Vip", giunto alla quinta edizione e condotto su Canale5 da Alfonso Signorini. Facciamo un identikit di tutti i 20 concorrenti. Tra questi c'è la contessa Patrizia De Blanck, nata a Roma nel 1944. Sua madre, Lloyd Dario, è l’ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario. Suo padre, invece, è Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba e cugino di Mario García Menocal (terzo presidente di Cuba). La Contessa ha anche un fratello, Dario. Da giovanissima ha debuttato nel mondo dello spettacolo come valletta del programma televisivo “Il Musichiere”, per poi sparire dal piccolo schermo e riapparire anni dopo a trasmissioni con Piero Chiambretti e “Domenica In”. Negli anni a seguire è arrivata in finale nella sesta edizione de “L’Isola dei famosi”. Per quanto riguarda la sua vita privata, a soli 20 anni, Patrizia ha sposato Anthony Leigh Milner, un baronetto inglese il quale poco dopo il matrimonio è stato scoperto dalla moglie a letto con il suo migliore amico. Il matrimonio con il console di Panama Giuseppe Drommi, invece, ha dato alla luce l’unica figlia di Patrizia, Giada, ed è durato ben 28 anni, spezzato dalla morte dell’uomo a causa di un tumore. Tra gli amanti attribuiti alla De Blanck anche Alberto Sordi e Franco Califano, anche se la donna non ha mai confermato le storie.

